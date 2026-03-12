Дело волгоградской чиновницы Елисеевой передают в Генпрокуратуру

— Перед арестом этот человек постоянно крутился около моей жены — приходил на работу, караулил около администрации. Когда она выходила из машины, сразу кидался к ней, нес всякую чушь, что ему нужно решить с ней какие-то семейные вопросы. Устав от его назойливости, Анна вынуждена была просить сотрудников не пускать племянника к ней на работу. Было такое ощущение, что он хотел создать видимость каких-то дел с моей женой и чтобы это было у всех на виду, — продолжает собеседник.