Юриста в Ростовской области осудили за попытку коррупционного мошенничества

В Ростовской области вынесли приговор юристу, обещавшему коммерческой компании передать взятку для победы в суде. Об этом рассказали в УФСБ.
По данным ведомства, в нарушении закона уличили директора консалтинговой компании, работающей в сфере юридических услуг. В июне 2025 года мужчину задержали при получении 1,5 млн рублей, эта сумма была предназначена для «неустановленного лица, оказавшего содействие в принятии судебного решения по иску коммерческой структуры о взыскании задолженности и неустойки».
Юрист обещал поспособствовать, чтобы решение первой инстанции осталось без изменения в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Следствие велось по обвинению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Ленинском районном суде подсудимому назначили 1 год и 1 месяц колонии общего режима. Приговор уже вступил в силу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.