Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юриста в Ростовской области осудили за попытку коррупционного мошенничества

Донской юрист получил больше года колонии по делу о взятке на 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вынесли приговор юристу, обещавшему коммерческой компании передать взятку для победы в суде. Об этом рассказали в УФСБ.

По данным ведомства, в нарушении закона уличили директора консалтинговой компании, работающей в сфере юридических услуг. В июне 2025 года мужчину задержали при получении 1,5 млн рублей, эта сумма была предназначена для «неустановленного лица, оказавшего содействие в принятии судебного решения по иску коммерческой структуры о взыскании задолженности и неустойки».

Юрист обещал поспособствовать, чтобы решение первой инстанции осталось без изменения в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Следствие велось по обвинению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Ленинском районном суде подсудимому назначили 1 год и 1 месяц колонии общего режима. Приговор уже вступил в силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.