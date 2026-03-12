Юриста в Ростовской области осудили за попытку коррупционного мошенничества

По данным ведомства, в нарушении закона уличили директора консалтинговой компании, работающей в сфере юридических услуг. В июне 2025 года мужчину задержали при получении 1,5 млн рублей, эта сумма была предназначена для «неустановленного лица, оказавшего содействие в принятии судебного решения по иску коммерческой структуры о взыскании задолженности и неустойки».