В Молдове столкнулись два автомобиля, один из них от удара перевернулся: В больнице оказались 12-летняя девочка и водитель

ДТП произошло близ села Кожушна Страшенского района.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 марта вблизи села Кожушна Страшенского района произошло серьёзное ДТП: столкнулись Niva и Mercedes. Niva после удара перевернулась.

В аварии пострадала 12-летняя девочка. Она находилась в автомобиле Mercedes. Девочку доставили в столичный Центр матери и ребёнка, пишет realitatea.md со ссылкой на пресс-секретаря инспектората полиции Страшен.

В ДТП пострадал и 69-летний водитель, его тоже доставили в больницу.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.

