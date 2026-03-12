В Молдове столкнулись два автомобиля, один из них от удара перевернулся: В больнице оказались 12-летняя девочка и водитель

Утром 12 марта вблизи села Кожушна Страшенского района произошло серьёзное ДТП: столкнулись Niva и Mercedes. Niva после удара перевернулась.
В аварии пострадала 12-летняя девочка. Она находилась в автомобиле Mercedes. Девочку доставили в столичный Центр матери и ребёнка, пишет realitatea.md со ссылкой на пресс-секретаря инспектората полиции Страшен.
В ДТП пострадал и 69-летний водитель, его тоже доставили в больницу.
Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.
