Террористам «Крокуса» вынесли пожизненный приговор: кадры теракта, лица убийц и последствия

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные нападавшие ворвались в здание, открыли стрельбу из автоматического оружия по находившимся там людям, после чего подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, 336 получили ранения, трое числятся пропавшими без вести.
Сегодня Второй Западный окружной военный суд поставил точку в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Всем исполнителям уже назначено пожизненное заключение, об этом Сиб.фм сообщила жительница Новосибирска Ульяна Будько, сестра одного из погибших.
«МК в Новосибирске» публикует кадры страшного вечера, работу спасателей и того, что сейчас происходит на месте трагедии.