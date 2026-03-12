Террористам «Крокуса» вынесли пожизненный приговор: кадры теракта, лица убийц и последствия

Сегодня Второй Западный окружной военный суд поставил точку в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Всем исполнителям уже назначено пожизненное заключение, об этом Сиб.фм сообщила жительница Новосибирска Ульяна Будько, сестра одного из погибших.