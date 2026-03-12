«Тайно срезали куски мяса с туш». В Кобрине раскрыли аферу с кражей мяса, где была замешана ветеринарный врач убойной площадки

В Кобрине ветеринарный врач с подельниками воровала мясо на госпредприятии. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Фигурантами уголовного дела стали четверо работников госпредприятия. Следователи установили, что ветврач убойной площадки предприятий Кобринщины организовала хищение мяса. Для этого она сговорилась с изготовителем колбасной оболочки, уборщиком помещений и четвертой сообщницей, которая пообещала, что будет продавать украденное.
После убоя скота ветврач во время санэкспертизы срезала с туш часть мяса и прятала. После этого они выносили продукцию с территории госпредприятия, продавали его знакомым, а деньги делили между собой.
— За три месяца преступный квартет похитил мясную продукцию почти на девять тысяч рублей, — раскрыли в СК.
Свою вину жительницы Кобринского района признали и возместили предприятию ущерб. Им инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до шести лет лишения свободы.
