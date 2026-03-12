Симферополец с ножом устроил дебош в кафе и угрожал своей жене: ему дали условный срок

В Симферополе местного жителя признали виновным в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Инцидент произошел в марте 2025 года. Пьяный симферополец пришел в одно из кафе, где его жена работала барменом. Держа в руке нож, житель крымской столицы повредил экран кассового аппарата и кран для разлива напитков. Кроме того, мужчина высказывал угрозы, а также оскорблял свою супругу и посетителей кафе.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал симферопольца виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, ему назначили испытательный срок на аналогичный период.