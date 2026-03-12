Краснодар вошел в топ-3 самых аварийных регионов России

Краснодар закрепился в лидерах общероссийского антирейтинга по количеству дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным страхового дома ВСК, на долю кубанской столицы в 2025 году пришлось 7% от всех зафиксированных аварий в стране, сообщает «PИA Новoсти». Это обеспечило городу второе место в списке самых опасных для автомобилистов регионов.
Первую строчку ожидаемо заняла Москва с показателем 9%. Замыкает тройку лидеров Московская область (6%). Также в пятерку наиболее аварийных зон вошли Новосибирская (3,6%) и Ростовская (2,8%) области.
Аналитики также выделили марки автомобилей, которые чаще других становились участниками ДТП по полисам ОСАГО. Лидером стала отечественная LADA (12%). Следом идут японская Toyota (11%), корейские Kia и Hyundai (по 7% у каждой марки), а также Nissan (5%).
Тревожной тенденцией года стал рост аварийности среди корпоративного сектора: на долю такси, каршеринга и коммерческого транспорта пришлось 20% всех инцидентов (против 18% в 2024 году). Статистика по водителям остается стабильной: подавляющее большинство аварий — около 80% — происходит с участием мужчин.