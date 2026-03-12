Краснодар вошел в топ-3 самых аварийных регионов России

Краснодар закрепился в лидерах общероссийского антирейтинга по количеству дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным страхового дома ВСК, на долю кубанской столицы в 2025 году пришлось 7% от всех зафиксированных аварий в стране, сообщает «PИA Новoсти». Это обеспечило городу второе место в списке самых опасных для автомобилистов регионов.