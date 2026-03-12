Ричмонд
Работник кумертауского завода получил ожог лица и отсудил 100 тысяч рублей

Предприятие в Башкирии выплатит компенсацию за травму на производстве.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии работник предприятия добился компенсации за травму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, надзорное ведомство обратилось в суд с иском в пользу работника компании «Ойлтиммаш».

В июле прошлого года мужчина выполнял работы на крыше заводского цеха и получил термический ожог лица. Надзорное ведомство потребовало взыскать с предприятия компенсацию морального вреда за производственную травму.

Суд удовлетворил иск и обязал компанию выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.

