BMW выехала на тротуар в Минске и сбила школьницу

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Водителю BMW стало плохо за рулем, из-за чего машина выехала на тротуар и сбила 11-летнюю девочку, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в белорусской столице. Автомобиль BMW, за рулем которого была 35-летняя женщина, ехала по проспекту Независимости. При повороте на улицу Жасминовую машина пересекла встречную полосу, выехала на тротуар и сбила 11-летнюю девочку.
После этого автомобиль наехал на лестницу и опрокинулся.
По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Ее и пострадавшую школьницу доставили в больницу для обследования.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска.
ГАИ напоминает, что садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии запрещено, так как это ставит под угрозу безопасность дорожного движения.
Если же водитель почувствовал себя плохо в дороге, то ему нужно остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.