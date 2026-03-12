BMW выехала на тротуар в Минске и сбила школьницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в белорусской столице. Автомобиль BMW, за рулем которого была 35-летняя женщина, ехала по проспекту Независимости. При повороте на улицу Жасминовую машина пересекла встречную полосу, выехала на тротуар и сбила 11-летнюю девочку.