В Бурятии подросток украл парфюм на 66 тысяч и потратил деньги на девушку

В Улан-Удэ полицейские задержали 16-летнего парня, который стащил из магазина дорогой парфюм. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД республики, с заявлением о краже обратилась директор торговой точки в Советском районе. Она рассказала, что пропали две упаковки духов, ущерб составил почти 67 тысяч рублей.
— Оперативники посмотрели записи с камер и быстро нашли вора. На кадрах видно, как подросток подходит к витрине, берет коробки с духами, прячет их в карман куртки и спокойно уходит. Задержанным оказался подросток, который и раньше попадался на кражах, — пишут журналисты.
Парень сознался и рассказал, куда дел товар. Духи он продал на рынке случайным прохожим всего за 20 тысяч рублей. Все вырученные деньги подросток потратил на подарки для своей девушки.
Следователи завели уголовное дело за кражу. Пока подозреваемый под подпиской о невыезде, полиция продолжает разбирательство.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 16-летняя студентка из Иркутска влюбилась в африканца и родила ему сына. Подробности.