В Бурятии подросток украл парфюм на 66 тысяч и потратил деньги на девушку

В Улан-Удэ полицейские задержали 16-летнего парня, который стащил из магазина дорогой парфюм. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на МВД республики, с заявлением о краже обратилась директор торговой точки в Советском районе. Она рассказала, что пропали две упаковки духов, ущерб составил почти 67 тысяч рублей.