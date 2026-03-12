Жительница Башкирии сломала два позвонка на крыльце магазина из-за гололеда

Алиана рассказала Mash Batash, что после падения у нее онемели ноги, самостоятельно встать она не могла. Прохожие помогли ей подняться, и девушка попросила их снять случившееся на телефон, чтобы зафиксировать обледенение ступенек. В больнице у нее диагностировали перелом второго позвонка со смещением и закрытый перелом третьего.