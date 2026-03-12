Ричмонд
Жительница Башкирии сломала два позвонка на крыльце магазина из-за гололеда

Девушка поскользнулась на льду у магазина и сломала спину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число пострадавших из-за гололеда. В Туймазах девушка поскользнулась на крыльце магазина в микрорайоне Чулпан и получила серьезные травмы.

Алиана рассказала Mash Batash, что после падения у нее онемели ноги, самостоятельно встать она не могла. Прохожие помогли ей подняться, и девушка попросила их снять случившееся на телефон, чтобы зафиксировать обледенение ступенек. В больнице у нее диагностировали перелом второго позвонка со смещением и закрытый перелом третьего.

Известно, что Алина написала заявление в полицию на магазин и сейчас проходит лечение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.