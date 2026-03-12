В Германии восемь человек пострадали при столкновении поездов

На главном железнодорожном вокзале немецкого города Байройт произошло столкновение двух поездов региональной компании Agilis. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные немецких СМИ.
Инцидент случился вечером 11 марта. Пассажирский состав с 13 пассажирами на борту заезжал на станцию, когда в него врезался второй поезд, следовавший на дозаправку. По предварительной версии полиции, машинист маневрового состава не заметил приближающийся состав.
Как уточняет Der Spiegel, на месте происшествия врачи осмотрели всех участников столкновения. Один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. Еще четверо пострадавших получили ранения средней тяжести, у троих диагностированы легкие травмы. Остальные пассажиры и члены локомотивных бригад не пострадали.
Сразу после инцидента вокзал закрыли, но к утру 12 марта движение поездов было полностью восстановлено. Федеральная полиция Германии продолжает расследование, устанавливая обстоятельства случившегося.