Повторил судьбу Усольцевых? Пропавшего в тайге спецназовца ищут третьи сутки

В национальном парке Красноярские Столбы уже третьи сутки ищут бывшего спецназовца 55-летнего Виктора Потаенкова. Он, как и Усольцевы, ушел в поход по туристической тропе и загадочно исчез. Места тут нахоженные, а в теплые выходные, когда красноярец вышел на маршрут, и вовсе было многолюдно. Это вызывает много вопросов. Что могло случиться с хорошо подготовленным человеком? Если ему даже стало плохо, как никто не увидел?
Корреспондент krsk.aif.ru побывала на месте поисков и поговорила с теми, кто ищет пропавшего.
Был легко одет, как и Усольцевы.
Восточный вход на Столбы находится в черте города. Доехать сюда можно на городском маршруте — идти от остановки не близко, но добраться вполне можно.
Сегодня, 12 марта, не самый лучший день для прогулок по нацпарку — температура воздуха тут около −15 градусов, ледяной ветер и временами снег. А наверху в сибирской тайге уже и вовсе до −20. Но к визит-центру нацпарка с утра собираются люди. Накануне в пабликах поисковиков объявили сбор тех, кто может выдвинуться на поиски Виктора Потаенкова. Особенно ждали хорошо ориентирующихся на Столбах.
«Вот кошки, чтобы по льду ходить, — показывает Анастасия специальное приспособление с железными зубьями, которое надевается поверх ботинок. Кроме того, она позаботилась о специальной защите на штаны, чтобы снег не забивался. — Вообще-то я первый раз на поисках. Но Столбы знаю, учусь на экскурсовода».
В этот раз тех, кто идет на поиски в лес первый раз, достаточно много. Однако случайных людей здесь почти нет, таких сразу отсекают на входе. При мне представитель поискового отряда «ЛизаАллерт» вежливо просит подвыпившего мужчину идти домой. Но завернут и одевшихся не по погоде, и не к месту.
Сам же пропавший был как раз из тех, кто хорошо подготовлен к туристическим походам. Известно, что раньше он работал в силовых структурах, держал себя в спортивной форме и часто бывал на Столбах.
9 марта Потаенков приехал в нацпарк на машине. Правда, тогда в Красноярске температура воздуха была чуть выше нуля. Но как раз на Столбах образовалась ледяная корка. А это тут опасный момент, все-таки горы. Плюс мужчина был достаточно легко одет — он попал в камеры видеонаблюдения в районе парковки. Также сообщается, что незадолго до похода Виктор перенес какую-то травму.
Искать красноярца начали только 10 марта, так как никто из близких о его походе не знал. Заявление подала жена, которую он не приехал встречать в назначенное время в аэропорт.
Что могло случиться с Потаенковым?
«Конечно, здесь на Восточном входе уже бывало, что искали людей. Но обычно такие поиски быстро заканчиваются, так как особо спрятаться тут негде, тропа оборудована, пещер нет», — пояснил корреспонденту krsk.aif.ru региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко.
Между тем, места для укрытий от непогоды здесь есть. Это скальные навесы, где можно, например, разжечь костер. Такие имеются и на ставшим известным на всю страну Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых. Те укрытия неоднократно показывали в СМИ.
В поисках Потаенкова задействованы собаки-ищейки, тепловизоры и беспилотная техника. Последняя будет работать преимущественно в районе горы Ермак. По данным поисковиков, Виктор мог отправиться именно туда.
Наземная операция ведется по заданным квадратам. Их определяют сотрудники уголовного розыска. Основная версия пропажи — несчастный случай. Мужчине или стало плохо, или он получил травму. Могли напасть и животные. Но не медведи, которые еще в Сибири не проснулись, а одичавшие собаки — они тут привыкли охотиться на косуль и маралов.
Есть шанс, что найдут живым?
Надежда найти пропавшего живым с каждым днем тает, но она всегда остается. В копилке постоянных участников поисков есть чудесные истории, когда людей находили после длительного пребывания в сибирской зимней тайге.
«Вот месяц назад нашли сноубордиста в районе горы Аргыджек. Он сутки провел в тайге на морозе. Как выжил? Шел постоянно, не останавливался. Ему даже помощь медицинская не понадобилась. Обморожения не было, травм тоже», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru поисковик группы «ЛизаАлерт» Алексей.
Вспомнили и еще один такой громкий случай. Тогда выжить в лесу получилось у пенсионерки из пригорода Красноярска.
«Бабушка сутки протянула в лесу — без шапки, в легкой одежде. И это зимой. Она просто пошла гулять с собакой и заблудилась, псина вернулась, а бабушка нет. Я был на ее поисках, но нашли другие люди», — поделился представитель «ЛизыАлерт» Роман.
И сейчас поисковики намерены искать, пока есть такая возможность. Даже если на это уйдет много дней.
«Опыт у красноярских отрядов большой. Семью Усольцевых мы несколько недель искали, не выезжая из тайги», — сказал Владислав Величко.
Напомним, история загадочного исчезновения семьи Усольцевых продолжает греметь на всю страну. Они тоже ушли в поход по несложному туристическому маршруту. Это было 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски длились до 12 октября. Потом к месту пропажи выезжали небольшие группы спасателей, полицейских и сотрудников СК. Но ни единой зацепки, которая бы прояснила, что могло с ними случиться, так и нет. Активные поиски возобновят, когда сойдет снег.