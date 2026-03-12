Повторил судьбу Усольцевых? Пропавшего в тайге спецназовца ищут третьи сутки

Сегодня, 12 марта, не самый лучший день для прогулок по нацпарку — температура воздуха тут около −15 градусов, ледяной ветер и временами снег. А наверху в сибирской тайге уже и вовсе до −20. Но к визит-центру нацпарка с утра собираются люди. Накануне в пабликах поисковиков объявили сбор тех, кто может выдвинуться на поиски Виктора Потаенкова. Особенно ждали хорошо ориентирующихся на Столбах.