Один человек погиб и двое пострадали при налете дронов ВСУ в Краснодарском крае

В станице Новоминской Краснодарского края дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие. Погиб один сотрудник, еще двое госпитализированы. На месте работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Каневском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие. При ударе один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел днем 12 марта в промышленной зоне станицы Новоминской. Беспилотные летательные аппараты атаковали территорию агропредприятия, что привело к повреждению административных зданий и цистерн с патокой.

«К сожалению, уже известно об одном погибшем. Также подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава края.

На территории объекта возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил оказать семье и пострадавшим всю необходимую помощь.

