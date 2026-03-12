Один человек погиб и двое пострадали при налете дронов ВСУ в Краснодарском крае

В Каневском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников пострадало сельскохозяйственное предприятие. При ударе один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Инцидент произошел днем 12 марта в промышленной зоне станицы Новоминской. Беспилотные летательные аппараты атаковали территорию агропредприятия, что привело к повреждению административных зданий и цистерн с патокой.
«К сожалению, уже известно об одном погибшем. Также подтверждено, что ранены еще двое сотрудников предприятия, их госпитализировали, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава края.
На территории объекта возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.
Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибшего и поручил оказать семье и пострадавшим всю необходимую помощь.