Виктора Кудряшова обвиняют в создании ОПГ самарских чиновников

Суд по делу бывших членов областного правительства стартовал в Самаре 12 марта 2026 года. Фигурантами являются экс-председатель кабинета министров Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также экс-министр финансов Андрей Прямилов, умерший в ходе следствия из-за тяжёлой болезни. Всем им инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве станции метро «Театральная». Следствие считает, что действия чиновников привели к значительному удорожанию проекта.
В Ленинском суде Самары 12 марта зачитана позиция государственного обвинения. Из неё следует, что помимо злоупотреблений, Виктору Кудряшову вменяется создание организованной преступной группы, в которую вошли остальные фигуранты дела — высокопоставленные госслужащие, передаёт из зала суда корреспондент samara.aif.ru Михаил Арнольдов.
Также на заседание пришла вдова министра финансов Андрея Прямилова. Она заявила, что не согласна с прекращением дела её покойного мужа и намерена добиваться его реабилитации.