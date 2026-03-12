Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктора Кудряшова обвиняют в создании ОПГ самарских чиновников

В Ленинском суде 12 марта зачитана позиция обвинения по делу бывших членов правительства Самарской области.

Источник: Аргументы и факты

Суд по делу бывших членов областного правительства стартовал в Самаре 12 марта 2026 года. Фигурантами являются экс-председатель кабинета министров Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также экс-министр финансов Андрей Прямилов, умерший в ходе следствия из-за тяжёлой болезни. Всем им инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве станции метро «Театральная». Следствие считает, что действия чиновников привели к значительному удорожанию проекта.

В Ленинском суде Самары 12 марта зачитана позиция государственного обвинения. Из неё следует, что помимо злоупотреблений, Виктору Кудряшову вменяется создание организованной преступной группы, в которую вошли остальные фигуранты дела — высокопоставленные госслужащие, передаёт из зала суда корреспондент samara.aif.ru Михаил Арнольдов.

Также на заседание пришла вдова министра финансов Андрея Прямилова. Она заявила, что не согласна с прекращением дела её покойного мужа и намерена добиваться его реабилитации.