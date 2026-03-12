Виктора Кудряшова обвиняют в создании ОПГ самарских чиновников

Суд по делу бывших членов областного правительства стартовал в Самаре 12 марта 2026 года. Фигурантами являются экс-председатель кабинета министров Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также экс-министр финансов Андрей Прямилов, умерший в ходе следствия из-за тяжёлой болезни. Всем им инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве станции метро «Театральная». Следствие считает, что действия чиновников привели к значительному удорожанию проекта.