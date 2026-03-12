Месяц за рулем: молодая автоледи устроила ДТП, в котором пострадал юный пассажир легковушки

Всего с начала года на территории города зарегистрировано свыше 1300 ДТП, в которых пять человек погибли. С участием детей произошло уже девять аварий: шесть столкновений и три наезда на пешеходов. Травмы получили шестеро детей-пассажиров в возрасте от полутора до 13 лет и трое детей-пешеходов 9 и 12 лет. Госавтоинспекция продолжает рейдовые мероприятия по контролю за перевозкой юных пассажиров.