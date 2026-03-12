Месяц за рулем: молодая автоледи устроила ДТП, в котором пострадал юный пассажир легковушки

В Магнитогорске Челябинской области в ДТП с неопытной водительницей пострадал юный пассажир. Авария произошла днем 11 марта на перекрестке улиц 50-Летия Магнитки и Советская. 18-летняя девушка за рулем Hyundai Accent поворачивала налево и врезалась во встречную LADA Vesta. По данным Госавтоинспекции города, стаж вождения виновницы происшествия составляет не больше месяца.
От удара во время ДТП пострадал 13-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье отечественной машины. Серьезных травм он не получил — подростку назначено амбулаторное лечение. А девушке, устроившей аварию, грозит лишение права управления до полутора лет.
Однако проверка выявила множество нарушений и у второго участника ДТП. У мужчины не оказалось ни путевого листа, ни страховки. Он также не прошел медосмотр и техосмотр перед рейсом. А еще в машине стояло газовое оборудование без документов.
— В отношении водителя составлено пять административных протоколов и вручено требование о прекращении противоправных действий, — добавили в пресс-службе ГАИ Магнитогорска.
Всего с начала года на территории города зарегистрировано свыше 1300 ДТП, в которых пять человек погибли. С участием детей произошло уже девять аварий: шесть столкновений и три наезда на пешеходов. Травмы получили шестеро детей-пассажиров в возрасте от полутора до 13 лет и трое детей-пешеходов 9 и 12 лет. Госавтоинспекция продолжает рейдовые мероприятия по контролю за перевозкой юных пассажиров.