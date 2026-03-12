Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области лесоруб спилил ценные дубы на дрова

Полицейские задержали в Михайловке Волгоградской области 41-летнего местного жителя, который подозревается в.

Полицейские задержали в Михайловке Волгоградской области 41-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной рубке ценных сырорастущих дубов для отопления своего жилища.

По информации ГУ МВД России по региону, мужчина с 11 по 12 февраля текущего года на территории лесничества спилил бензопилой четыре дуба. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Свою вину он признает.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!