Более 5 миллионов рублей отдала мошенникам омская пенсионерка

Областное УМВД 12 марта сообщило о новом зарегистрированном случае мошенничества в Омске. В течение двух недель 70-летняя жительница Кировского округа была под влиянием мошенников и в итоге отдала им 5,35 млн рублей, это и ее сбережения, и заемные деньги.
Первым ей поступил звонок якобы от бывшего работодателя. Тот сообщил, что из-за утечки данных сотрудников на предприятии проводится проверка, он рекомендовал женщине сотрудничать с правоохранителями.
Далее «московский следователь» сообщил омичке, что от ее имени переведен 1 млн рублей на счет человека, который находится в розыске, и это автоматом якобы считается финансированием терроризма. Поэтому якобы нужно доказать, что она к этому факту непричастна. Собеседник пояснил, что «государство назначило его для этой работы», и предложил перевести все деньги женщины в специальную «ячейку».
Кроме того, аферисты придумали «сюжет», который бы объяснил работникам банка необходимость снятия крупных денег: ремонт собственной квартиры и квартиры племянницы, которая недавно якобы купила новое жилье. Эту же версию потерпевшая рассказала и родственнице, с которой пошла в ближайшее отделение банка.
На счетах женщины хранилось 3,49 млн тысяч рублей, но для их снятия банкиры направили женщину в головной офис. В него та пришла с 36-летней племянницей. Поскольку старушку все время запугивали привлечением к уголовной ответственности за разглашение данных «спецоперации», она отвергала версию о мошенниках в беседе со службой безопасности. На следующий день ей выдали требуемую сумму.
«После этого лжеправоохранитель дал указание завернуть деньги в непрозрачный пакет и передать курьеру, который прибудет к ней. Приехавший молодой человек назвал кодовое слово “зима”, отдал некий акт приема-передачи и скрылся.
В дальнейшем мошенники вынудили омичку оформить кредит на миллион рублей и взять деньги у знакомых на эту же сумму, якобы для погашения займа, оформленного от ее имени в Твери. Все собранные деньги она также передавала через курьеров, которых присылали аферисты", — уточнили в полиции.
При последнем звонке аферист сказал, что все купюры нужно будет тщательно проверить, вручную. И что займет это много времени. Всю переписку и документы, которые пенсионерке отправляли, он скомандовал удалить, а копии актов приема-передачи убрать подальше.
Только спустя несколько дней омичка поняла, что стала жертвой обмана. Следователь отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех звеньев «цепочки».
Ведомство призвало омичей уделить время пожилым родственникам, знакомым и соседям, чтобы предупредить их, что мошенники могут представляться кем угодно. В том числе сотрудниками пенсионного фонда, ЖКХ, здравоохранения, полиции и т.д. При этом они по сути всегда очень убедительны в разговоре.
«Каждый звонок с незнакомого номера следует подвергать сомнению и проверке. Если по телефону сообщают об уголовном преследовании, просят перевести деньги на какой-либо счет или передать курьеру для декларирования — это мошенники. Будьте внимательны! Не дайте обмануть себя и своих близких!», — заключили в УМВД.
Ранее мы писали, что мошенники обманули девушку из Омска и пенсионерку из Омского района.