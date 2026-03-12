Более 5 миллионов рублей отдала мошенникам омская пенсионерка

На счетах женщины хранилось 3,49 млн тысяч рублей, но для их снятия банкиры направили женщину в головной офис. В него та пришла с 36-летней племянницей. Поскольку старушку все время запугивали привлечением к уголовной ответственности за разглашение данных «спецоперации», она отвергала версию о мошенниках в беседе со службой безопасности. На следующий день ей выдали требуемую сумму.