Подпольный склад с нелегальным алкоголем раскрыли в Шахтах, возбуждено дело

В гараже в шахтинца нашли немаркированный алкоголь на 750 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Шахт попал под следствие после того, как у него в гараже нашли склад с немаркированным алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Дело завели в отношении 48-летнего мужчины. По информации полции, у него изъяли свыше тысячи литров горячительного на общую сумму более 750 тысяч рублей. Весь этот товар был предназначен для продажи.

Разбирательства ведутся в рамках статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Подозреваемого обязали явкой. Расследование еще не завершили.

