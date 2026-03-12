Тело пропавшего мужчины ищут спасатели в водах Волги

Водолазы аварийно-спасательной службы Волгоградской области приступили к поискам тела мужчины, утонувшего предположительно в Тракторозаводском районе областного центра в последние дни февраля.
Работы ведутся по заявке отдела полиции № 1 в акватории реки Волги в районе набережной Волжской Флотилии. Подробности трагедии не сообщаются, как и о результатах поиска.
Ранее стали известны подробности обстоятельств гибели 29-летнего волжанина, который ушел под лед на глазах очевидцев в районе СНТ «Химик» — его тело искали шесть дней и подняли со дна реки 8 марта.
В этот же день было обнаружено тело исчезнувшего при загадочных обстоятельствах 44-летнего отца двоих детей из Волгограда.