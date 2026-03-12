В Набережных Челнах полиция открыла огонь по автомобилю нетрезвого водителя. В результате сотрудники Госавтоинспекции задержали 40-летнего водителя, который пытался скрыться от преследования. Инцидент произошел 12 марта во время патрулирования территории города.
Экипаж ДПС получил информацию о необходимости проверить водителя автомобиля ВАЗ-21134 на состояние опьянения. При обнаружении машины инспекторы включили проблесковые маячки и подали звуковые и голосовые сигналы с требованием остановиться. Водитель проигнорировал требования полиции, начал ускоряться и предпринял попытку скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.
После неоднократных попыток остановить автомобиль инспекторы были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В результате были повреждены три колеса автомобиля, после чего нарушитель остановился. Видео погони можно посмотреть в нашем канале в Max.
В салоне машины находились трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет. Водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения и отказался как от прохождения освидетельствования на месте, так и от медицинского освидетельствования.
В отношении задержанного составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ: за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неповиновение законному требованию об остановке, невыполнение требований о медицинском освидетельствовании, несоблюдение требований об обязательном страховании, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.