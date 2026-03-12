В Набережных Челнах полиция открыла огонь по автомобилю нетрезвого водителя

В салоне машины находились трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет. Водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения и отказался как от прохождения освидетельствования на месте, так и от медицинского освидетельствования.