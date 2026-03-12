В Минске BMW сбил ребенка на тротуаре у крупного ТЦ и опрокинулся

Авария случилась 12 марта. Предварительно установлено, что 35-летняя минчанка на BMW при движении по улице Жасминовой от проспекта Независимости, выехала за пределы проезжей части на тротуар, где сбила 11-летнюю девочку. После наезда на школьницу кроссовер врезался в лестничный парапет и опрокинулся.