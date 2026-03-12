В Минске BMW сбил ребенка на тротуаре у крупного ТЦ и опрокинулся

В Минске возле крупного торгового центра Dana Mall произошло серьезное ДТП, сообщили в Следственном комитете.
Авария случилась 12 марта. Предварительно установлено, что 35-летняя минчанка на BMW при движении по улице Жасминовой от проспекта Независимости, выехала за пределы проезжей части на тротуар, где сбила 11-летнюю девочку. После наезда на школьницу кроссовер врезался в лестничный парапет и опрокинулся.
— Пострадавшую девочку доставили в больницу для обследования, ей оказывают необходимую медицинскую помощь, — прокомментировали в СК.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задействованы судебные эксперты.
— Фиксируется следовая картина с целью последующего установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в пресс-службе.
В аварии получила травмы и водитель BMW, ее тоже доставили в учреждение здравоохранения.
При этом в управлении ГАИ Мингорисполкома уточнили, что по предварительной информации, водителю автомобиля, стало плохо во время движения за рулем.
