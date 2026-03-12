Извинений не дождались. Обидчиков подростка судят в годовщину его гибели

Дело о гибели Антона (имя изменено. — Ред.) продолжает рассматривать в эти дни один из райсудов Калмыкии. Подростка проводили в последний путь в 10-х числах марта 2025 года. Следом за ним ушел из жизни еще один школьник — из компании, с которой случился конфликт у Антона. Было возбуждено уголовное дело. Однако от комментариев тогда в республиканском СУ СК отказались — так бывает, когда речь идет о трагедии с несовершеннолетними. В настоящее время стали известны подробности случившегося. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».
Конфликт и жестокое избиение: подросток не вынес унижения.
Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев рассказывает: перед судом предстали пять обидчиков погибшего подростка. Трое остаются под стражей, двое приходят в зал судебного заседания вместе с родителями — они не достигли возраста, когда за нарушение закона наступает уголовная ответственность.
Конфликт между компанией и Антоном случился из-за девочки-соседки, которая заглядывала к нему в гости. В тот вечер она не вернулась домой. Сестра школьницы обратилась за помощью к своему ухажеру и потребовала, чтобы 20-летний парень разобрался с подростком, который мог знать, где находится его подружка. Тот взял с собой несколько мальчишек помладше себя.
Вместе они вломились в дом Антона, вызвали его на улицу, несколько раз ударили по лицу, повалили на землю и стали избивать, плевать и всячески унижать мальчишку. Все происходящее один из участников расправы снял на телефон. Видео появилось в соцсети.
На следующий день травля продолжилась уже в школе — подростка окунали головой в унитаз, заставляли вылизывать ботинки.
В то утро мама видела сына живым в последний раз.
Суд в закрытом режиме: у одного из подсудимых обнаружилось психическое заболевание.
Первое полноценное заседание по делу о гибели Антона прошло незадолго до мартовских длинных выходных.
«Оно длилось практически весь день — с перерывом на обед. Подсудимые высказались по предъявленному им обвинению. Один из них — несовершеннолетний, которому вменяется только незаконное проникновение в жилище, признал свою вину. Один из взрослых подсудимых вину признал не полностью. Остальные заявили, что выскажут свою позицию позже», — рассказывает адвокат Виталий Григорьев.
Обвинение изложило свои доказательства. Сторона защиты настояла на том, чтобы судебное разбирательство проходило в закрытом режиме — его откроют для публики только когда будет оглашаться приговор.
К такому решению суд пришел в связи с тем, что в ходе процесса возможно обсуждение интимных сторон жизни участников процесса, а также исходя из необходимости обеспечить и безопасность. Кроме того, выяснилось, что у одного из подсудимых имеется психическое заболевание, а такого рода сведения относятся к медицинской тайне, охраняемой законом.
Надежда на справедливость: виновные не должны остаться безнаказанными.
Следующее заседание назначено на 24 марта. Между тем 9 марта исполнился год с того дня, когда Антона не стало.
Волгоградцы и жители Калмыкии, которые следили за расследованием уголовного дела, а в настоящее время следят за ходом судебного процесса, выразили соболезнования родным подростка.
По словам мамы мальчика, извинений от обидчиков сына она так и не дождалась.
«Бедный мальчик! Несчастная мать! Страшно даже читать эти криминальные новости, а не то, что быть их злобными, жестокими и агрессивными участниками! С большим нетерпением ждём судебного решения! Рассчитываем, что оно будет справедливым!» — надеется одна из землячек семьи.
«Тот, кто заявил о наличии психического заболевания, надеется избежать судебного наказания. Но есть высший суд, и он все равно когда-нибудь накажет. Вместо того, чтобы издеваться над подростком, молодежь могла бы помочь его маме-инвалиду, которая работает, чтобы прокормить еще одного ребенка», — высказывает свое мнение другая женщина.
Решения суда ждут не только в Калмыкии — история эта потрясла всю России. Виталий Григорьев настаивает: наказать нужно всех причастных к трагедии. Для тех, кто не достиг возраста уголовной ответственности есть другие меры.
«АиФ-Волгоград» будет следить за развитием событий.