Извинений не дождались. Обидчиков подростка судят в годовщину его гибели

Дело о гибели Антона (имя изменено. — Ред.) продолжает рассматривать в эти дни один из райсудов Калмыкии. Подростка проводили в последний путь в 10-х числах марта 2025 года. Следом за ним ушел из жизни еще один школьник — из компании, с которой случился конфликт у Антона. Было возбуждено уголовное дело. Однако от комментариев тогда в республиканском СУ СК отказались — так бывает, когда речь идет о трагедии с несовершеннолетними. В настоящее время стали известны подробности случившегося. В ситуации разбирался «АиФ-Волгоград».