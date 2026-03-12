Уголовное дело завели после травмирования семи рабочих на Иркутском авиазаводе

На территории Иркутского авиационного завода днем 12 марта 2026 года произошел несчастный случай. Как ранее сообщала КП-Иркутск, при подготовке самолета к вылету струя воздуха из двигателя опрокинула наземное оборудование. Пострадали семь человек.