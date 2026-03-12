Ричмонд
Уголовное дело завели после травмирования семи рабочих на Иркутском авиазаводе

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На территории Иркутского авиационного завода днем 12 марта 2026 года произошел несчастный случай. Как ранее сообщала КП-Иркутск, при подготовке самолета к вылету струя воздуха из двигателя опрокинула наземное оборудование. Пострадали семь человек.

— Четверых госпитализировали с травмами разной степени тяжести, троим врачи оказали помощь на месте и отправили лечиться амбулаторно. Предприятие начало внутреннее расследование, чтобы разобраться в причинах и усилить безопасность, — комментировал губернатор Игорь Кобзев.

По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, в больнице находится два человека. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем тяжкий вред здоровью. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что фельдшера убил пациент по пути в больницу, дело передали в суд. Читайте подробности трагедии.