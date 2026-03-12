Ричмонд
В Ленобласти автобус с пассажирами вылетел в кювет

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося.

Источник: Прокуратура Ленинградской области

В Ленинградской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Это случилось на территории Подпорожского района, на дороге «подъезд к п. Важины».

По предварительным данным, водитель автобуса «КАВЗ» потерял управление на 2 км + 400 м. Транспорт выехал на встречную полосу, а после вылетел в кювет.

В пресс-службе прокуратуры Ленинградской области сообщают, что внутри в этот момент находились пассажиры. Известно, авто автобус принадлежит МУТП ПМР «Автогарант-плюс». Пострадал кондуктор.

На место происшествия выехал Подпорожский городской прокурор Дмитрий Сернов. Сотрудник надзорного ведомства даст оценку всем обстоятельствам произошедшего.