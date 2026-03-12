Миллионный штраф и 4 года колонии: экс-замглавы Краснодара взяли под стражу

Всеволод Нетреба приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения.