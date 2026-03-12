Миллионный штраф и 4 года колонии: экс-замглавы Краснодара взяли под стражу

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего заместителя главы муниципального образования города Краснодар Всеволода Нетребы. Решением суда первой инстанции он был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, которая настаивала на чрезмерной суровости назначенного наказания. Однако, изучив все материалы дела и доводы апелляции, суд не нашел оснований для смягчения приговора.
Всеволод Нетреба приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере одного миллиона рублей и запрещено занимать должности в органах местного самоуправления в течение трех лет после освобождения.
Приговор вступил в законную силу сразу после оглашения решения апелляционной инстанции.
«Нетреба взят под стражу в зале суда», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Напомним, Всеволод Нетереба за 4,6 млн рублей предлагал победу на выборах депутатов гордумы. При этом чиновник заведомо знал, что не обладает реальными возможностями повлиять на исход выборов и ввести человека в состав депутатского корпуса.