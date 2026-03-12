В Уфе спасли младенца с редкой патологией сосудов головного мозга

Специалисты центра провели стабилизацию состояния ребенка и организовали телемедицинские консультации с федеральными клиниками Москвы и Санкт-Петербурга. Врачи пришли к выводу, что откладывать операцию нельзя: без хирургического вмешательства могли развиться сердечная недостаточность и легочная гипертензия. На специальном борте малыша доставили в Морозовскую детскую больницу Москвы, где провели необходимое лечение. Сейчас Богдан уже дома, хорошо себя чувствует, набирает вес и растет.