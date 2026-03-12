В Башкирии опекунам и приемным семьям повысят выплаты на 11 процентов

Если поправки примут, выплаты на ребенка до трех лет с учетом районного коэффициента вырастут с 10 855 до 12 049 рублей в месяц. На детей старше трех лет будут платить 11 587 рублей вместо прежних 10 439 рублей. Для детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья суммы тоже увеличатся. За малыша до трех лет опекуны смогут получать 14 460 рублей (сейчас 13 027), за ребенка старше трех лет — 13 904 вместо 12 526 рублей.