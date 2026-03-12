Омича, планировавшего отравить пятерых человек, признали невменяемым

30-летний омич планировал отравить или взорвать двух бывших одноклассников, двух коллег и учительницу. Так он планировал отомстить им за якобы перенесенные насмешки. Месть должна была свершиться в городе Южноуральске Челябинской области, где мужчина жил до переезда в Омск.