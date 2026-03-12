Ричмонд
Омича, планировавшего отравить пятерых человек, признали невменяемым

Его отправят на принудительное лечение.

Источник: Комсомольская правда

По результатам психолого-психиатрической экспертизы омич, который планировал массовое убийство пятерых человек, признан невменяемым. Уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более человек общественно-опасным способом было возбуждено в марте прошлого года.

30-летний омич планировал отравить или взорвать двух бывших одноклассников, двух коллег и учительницу. Так он планировал отомстить им за якобы перенесенные насмешки. Месть должна была свершиться в городе Южноуральске Челябинской области, где мужчина жил до переезда в Омск.

К счастью, совершить преступление он не успел — был задержан оперативниками УФСБ. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СКР. О результатах психолого-психиатрической экспертизы сообщила официальный представитель ведомства Лариса Болдинова.

«Мужчина признан невменяемым. Дело будет передано в суд для направления его на принудительное лечение», — приводит слова Болдиновой ТАСС.

Известно, что для совершения преступления мужчина успел самостоятельно изготовить яд и взрывчатку.

Ранее мы писали, что в Омске вступил в законную силу приговор бывшему замминистру Владимиру Сычеву и коммерсанту Дмитрию Шестакову.