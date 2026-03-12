Ричмонд
Эксперт: кто понесет ответственность за удар по школе в Иране

Начальная школа для девочек в городе Минаб иранской провинции Хормозган стала одним из объектов, которые попали под удар после начала операции США и Израиля «Эпическая ярость» 28 февраля. В результате атаки погибли более 170 человек. Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков рассказал Новостям Mail, почему школа стала ракетной целью и кто понесет ответственность за произошедшее.

Александр Ермаков
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Еще с самого начала было понятно, что учебное заведение перепутали с объектом расположенной рядом военной базы, комментирует Ермаков. Он отметил, что военные передали здание для гражданских целей довольно давно — несколько лет назад.

Специально школу никто не бомбил, ведь от этого даже при самом циничном подходе только вред и никакой пользы. Вопрос — был ли это промах, техническая неисправность или халатность. Скорее всего, получается последнее.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

По мнению аналитика, удар по школе в Минабе стал следствием халатного отношения к подготовке и верификации разведданных. Отдельную дискуссию вызывает роль нейросетевых инструментов при выборе целей.

За неудачи всегда пытаются переложить ответственность, так же как и присвоить успехи, рассказывает Ермаков. По его мнению, США не очень волнует возмездие со стороны Ирана на фоне войны в целом и большого количества разрушений и жертв.

Этот эпизод уже тяжело воспринят американским обществом и государству приходится оправдываться. Думаю, открытой ответственности никто не понесет, в лучшем случае — внутреннюю административную. Тут у американского военного ведомства принципиальная позиция «своих не сдавать, что бы не случилось».

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что здание школы для девочек в Иране, по которому нанесли удар в ходе военной операции, могло быть ошибочно принято за военный объект.

Позже МИД Ирана заявил, что по иранской школе были запущены две крылатые ракеты Tomahawk. Официальный представитель ведомства Эсмаил Багаи сказал, что цель противника заключалась в том, чтобы добиться максимального количества жертв.

