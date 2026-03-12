Эксперт: кто понесет ответственность за удар по школе в Иране

Еще с самого начала было понятно, что учебное заведение перепутали с объектом расположенной рядом военной базы, комментирует Ермаков. Он отметил, что военные передали здание для гражданских целей довольно давно — несколько лет назад.
Специально школу никто не бомбил, ведь от этого даже при самом циничном подходе только вред и никакой пользы. Вопрос — был ли это промах, техническая неисправность или халатность. Скорее всего, получается последнее.
По мнению аналитика, удар по школе в Минабе стал следствием халатного отношения к подготовке и верификации разведданных. Отдельную дискуссию вызывает роль нейросетевых инструментов при выборе целей.
Этот эпизод уже тяжело воспринят американским обществом и государству приходится оправдываться. Думаю, открытой ответственности никто не понесет, в лучшем случае — внутреннюю административную. Тут у американского военного ведомства принципиальная позиция «своих не сдавать, что бы не случилось».
The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что здание школы для девочек в Иране, по которому нанесли удар в ходе военной операции, могло быть ошибочно принято за военный объект.