Пропавшего мальчишку в бело-синей куртке отыскали в Волгограде

О пропаже 9-летнего школьника стало известно утром 12 марта. Информацию о «потеряшке» распространили в УМВД по Волгограду. Сообщалось, что ребенок в бело-синей куртке ушел из дома и безвестно пропал.
Всех, кто мог видеть мальчика, просили немедленно выйти на связь. К горожанам обращались с просьбой быть внимательнее и присматриваться к детям, гуляющим без сопровождения взрослых.
"Для установления местонахождения несовершеннолетнего были сформированы поисковые группы полиции, ориентированы наряды и патрули, общественность, — делятся в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Опознала школьника продавец одного из магазинов. Женщина позвонила в полицию и сообщила о местонахождении ребенка. Его доставили в отдел полиции.
«По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. В настоящий момент с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Тем временем в регионе продолжаются поиски 34-летнего Александра Завалия —мужчина безвестно пропал 26 февраля.