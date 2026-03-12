Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего мальчишку в бело-синей куртке отыскали в Волгограде

Всех, кто мог видеть мальчика, просили немедленно выйти на связь, к горожанам обращались с просьбой быть внимательнее и присматриваться к детям.

О пропаже 9-летнего школьника стало известно утром 12 марта. Информацию о «потеряшке» распространили в УМВД по Волгограду. Сообщалось, что ребенок в бело-синей куртке ушел из дома и безвестно пропал.

Всех, кто мог видеть мальчика, просили немедленно выйти на связь. К горожанам обращались с просьбой быть внимательнее и присматриваться к детям, гуляющим без сопровождения взрослых.

"Для установления местонахождения несовершеннолетнего были сформированы поисковые группы полиции, ориентированы наряды и патрули, общественность, — делятся в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Опознала школьника продавец одного из магазинов. Женщина позвонила в полицию и сообщила о местонахождении ребенка. Его доставили в отдел полиции.

«По предварительным данным, преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершено. В настоящий момент с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Тем временем в регионе продолжаются поиски 34-летнего Александра Завалия —мужчина безвестно пропал 26 февраля.