В Тулуне автобус столкнулся с легковушкой

Вечером 12 марта 2026 года на подъезде к микрорайону Железнодорожников в Тулуне произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля ВАЗ-2109. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой.
Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— В автобусе в этот момент находились пассажиры, их количество уточняется. Двое несовершеннолетних обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура взяла расследование под контроль. На месте работают инспекторы ДПС и следственная группа, выясняют причины и опрашивают очевидцев.
