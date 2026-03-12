В Тулуне автобус столкнулся с легковушкой

Вечером 12 марта 2026 года на подъезде к микрорайону Железнодорожников в Тулуне произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля ВАЗ-2109. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой.