Строительный городок загорелся под Кингисеппом

Стройгородок загорелся в деревне Куровицы в Большелуцком сельском поселении под Кингисеппом. Как пишет Moika78.ru, пожар в металлических бытовках произошел в районе 15:00 в четверг, 12 марта. На место оперативно прибыли дежурные «Леноблпожспаса». Причины пожара позже выяснят органы дознания. Площадь, на которую распространился огонь, пока не говорят.
— По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет, — уточнили в издании.
Кроме того, в МЧС России показали кадры с места тушения пожара. Судя по ним, из бытовок идет густой белый дым. Конструкция выстояла и не рухнула, но серьезно обгорела. Сотрудники «Леноблпожспаса» проливают объект водой.
