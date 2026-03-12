Строительный городок загорелся под Кингисеппом

Стройгородок загорелся в деревне Куровицы в Большелуцком сельском поселении под Кингисеппом. Как пишет Moika78.ru, пожар в металлических бытовках произошел в районе 15:00 в четверг, 12 марта. На место оперативно прибыли дежурные «Леноблпожспаса». Причины пожара позже выяснят органы дознания. Площадь, на которую распространился огонь, пока не говорят.