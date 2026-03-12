Ричмонд
Строительный городок загорелся под Кингисеппом

Пожар произошел в металлических бытовках.

Источник: МЧС России

Стройгородок загорелся в деревне Куровицы в Большелуцком сельском поселении под Кингисеппом. Как пишет Moika78.ru, пожар в металлических бытовках произошел в районе 15:00 в четверг, 12 марта. На место оперативно прибыли дежурные «Леноблпожспаса». Причины пожара позже выяснят органы дознания. Площадь, на которую распространился огонь, пока не говорят.

— По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет, — уточнили в издании.

Кроме того, в МЧС России показали кадры с места тушения пожара. Судя по ним, из бытовок идет густой белый дым. Конструкция выстояла и не рухнула, но серьезно обгорела. Сотрудники «Леноблпожспаса» проливают объект водой.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» писала о приговоре убийце полицейского в Кингисеппе. Уклонисту от военной службы Руслану Тимофееву, который зарезал сотрудника МВД при задержании, дали 23 года колонии строго режима, а также обязали его выплатить 5 млн рублей морального ущерба семье героя.