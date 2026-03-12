Житель Краснодарского края угнал с парковки воронежской больницы «скорую»

8 марта на проспекте Патриотов с парковки больницы неизвестный угнал машину скорой помощи «Ситроен Джампер». Водитель спецтранспорта опрометчиво оставил в замке зажигания ключ, чем и воспользовался злоумышленник.
Оперативники отправились по следам угонщика и вскоре обнаружили угнанный автомобиль у дома № 162 по улице Острогожской. Установили и личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Краснодарского края, уже имеющий судимости за аналогичные преступления.
Теперь полицейские предпринимают меры для задержания фигуранта. По факту угона возбудили уголовное дело.
