Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избивал, угрожал и применял сексуальное насилие: В Италии гражданина Молдовы осудили на 5 лет за многолетнее издевательство над бывшей женой

Мужчина терроризировал жену на глазах у несовершеннолетнего сына.

Источник: Комсомольская правда

В Вероне, Италия, 35-летний гражданин Молдовы отправился в тюрьму за физические и психологические издевательства над своей бывшей супругой. Верховный кассационный суд отклонил апелляцию мужчины, оставив в силе приговор — 5 лет и 4 месяца лишения свободы.

Следствие установило, что издевательства в семейном доме в Вероне продолжались несколько лет. Мужчина терроризировал жену, зачастую делая это на глазах у несовершеннолетнего сына. Ситуация обострилась, когда женщина решилась на развод: тогда к побоям добавились преследование, угрозы и сексуальное насилие. Чтобы защитить себя, пострадавшая обратилась в полицию и добилась судебного запрета на приближение, который бывший муж систематически нарушал.

Помимо тюремного срока, суд лишил осужденного права занимать государственные должности в течение пяти лет. Сразу после окончательного решения суда полицейские задержали мужчину и доставили его в тюрьму Верона-Монторио.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Заврались: Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны.

Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны (далее…).

Опять ПАС не повезло с народом: Почему гагаузы так рьяно защищают свою автономию, а Приднестровье так упорно не хочет становиться частью Республики Молдова.

Бывший премьер страны Ион Стурза в интервью назвал гагаузов «чукчами из Гренландии» (далее…).

Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки.

Жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары» (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше