Избивал, угрожал и применял сексуальное насилие: В Италии гражданина Молдовы осудили на 5 лет за многолетнее издевательство над бывшей женой

В Вероне, Италия, 35-летний гражданин Молдовы отправился в тюрьму за физические и психологические издевательства над своей бывшей супругой. Верховный кассационный суд отклонил апелляцию мужчины, оставив в силе приговор — 5 лет и 4 месяца лишения свободы.
Следствие установило, что издевательства в семейном доме в Вероне продолжались несколько лет. Мужчина терроризировал жену, зачастую делая это на глазах у несовершеннолетнего сына. Ситуация обострилась, когда женщина решилась на развод: тогда к побоям добавились преследование, угрозы и сексуальное насилие. Чтобы защитить себя, пострадавшая обратилась в полицию и добилась судебного запрета на приближение, который бывший муж систематически нарушал.
Помимо тюремного срока, суд лишил осужденного права занимать государственные должности в течение пяти лет. Сразу после окончательного решения суда полицейские задержали мужчину и доставили его в тюрьму Верона-Монторио.
