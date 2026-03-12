Ричмонд
В Пермском крае троих врачей будут судить после гибели беременной пациентки

Медики Чернушинской больницы в Пермском крае, чьи ошибки привели к гибели беременной пациентки, предстанут перед судом. Фигурантами уголовного дела стали гинеколог, анестезиолог и хирург.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае перед судом предстанут трое врачей районной больницы в городе Чернушка, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Как установило следствие, в ноябре 2024 года врач-гинеколог некорректно оценила состояние беременной пациентки, не диагностировала осложнения и не направила ее в стационар. В результате дома у женщины началось кровотечение, что привело к гибели плода.

После экстренной госпитализации пациентке потребовалась операция. В ходе реанимационных мероприятий персонал больницы допустил ряд критических ошибок: анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких, повредив легкое, а хирург при попытке установить дренаж нанес дополнительные травмы. Спасти женщину не удалось, она скончалась в медицинском учреждении.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, именно допущенные медиками ошибки стали прямой причиной смерти пациентки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.