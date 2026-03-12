Бизнесмена из Волгограда подозревают в даче взятки и краже на миллионы

В Волгограде бизнесмен оказался в центре серьезного расследования: его подозревают в даче взятки должностному лицу и организации крупного хищения продукции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
По данным следствия, в ноябре 2025 года предприниматель встретился с сотрудником правоохранительных органов. Он знал о проверках, которые проводили в его отношении, и предложил стражу порядка 150 тысяч рублей. За эти деньги бизнесмен хотел, чтобы проверки прекратили. Офицер сразу же доложил о коррупционном предложении своему руководству. Передачу взятки задокументировали по всем правилам.
Следователи СК России и оперативники УФСБ по Волгоградской области выяснили, что коммерсант ждал не только прекращения проверок, но и защиты своей деятельности, связанной с кражей продукции с одного из крупных предприятий региона. По версии следствия, он вместе с несколькими сообщниками создал преступную группу для регулярных хищений.
Для своих целей злоумышленники арендовали цеха, где установили емкости для хранения украденного товара. К незаконной схеме они привлекли и других людей, включая водителей, которые перевозили продукцию, и тех, кто отвечал за ее сохранность и оформление документов. С июля по декабрь 2025 года участники группы похитили продукцию, предназначавшуюся для предприятия, на сумму не менее 5,3 миллиона рублей.
Следствие и оперативные службы продолжают работу.