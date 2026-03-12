Бизнесмена из Волгограда подозревают в даче взятки и краже на миллионы

Для своих целей злоумышленники арендовали цеха, где установили емкости для хранения украденного товара. К незаконной схеме они привлекли и других людей, включая водителей, которые перевозили продукцию, и тех, кто отвечал за ее сохранность и оформление документов. С июля по декабрь 2025 года участники группы похитили продукцию, предназначавшуюся для предприятия, на сумму не менее 5,3 миллиона рублей.