«Спи, наша девочка»: Под Ростовом простились с молодоженами, которые разбились на мотоцикле через полгода после свадьбы

В Волгодонске Ростовской области в четверг, 12 марта, простились с 35-летним Сергеем и его 22-летней женой. Пара погибла 9 марта. Супруги катались на мотоцикле. В какой-то момент мужчина не выбрал безопасную скорость и зацепил колесом бордюр. В результате байк отбросило в кювет. В областном ГАИ сообщили, что молодые люди погибли на месте происшествия.