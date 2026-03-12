«Спи, наша девочка»: Под Ростовом простились с молодоженами, которые разбились на мотоцикле через полгода после свадьбы

В Волгодонске Ростовской области в четверг, 12 марта, простились с 35-летним Сергеем и его 22-летней женой. Пара погибла 9 марта. Супруги катались на мотоцикле. В какой-то момент мужчина не выбрал безопасную скорость и зацепил колесом бордюр. В результате байк отбросило в кювет. В областном ГАИ сообщили, что молодые люди погибли на месте происшествия.
Врачам скорой помощи, которых вызвали проезжавшие мимо водители, осталось лишь констатировать смерть водителя и пассажирки. Как рассказали друзья, супруги друг друга очень любили. Они встречались два года, совсем недавно поженились — около полугода назад.
— Вместе они были счастливы. Как же жалко ребят. Ужасное горе, — поделился один из них.
Родные решили похоронить влюбленных вместе.
— Очень много народу пришло проститься с ребятами, — рассказал один из присутствующих на прощании.
— Это моя племянница. Горе. Спи, наша девочка. Царствие тебе небесное, — написала тетя погибшей.
Напомним, ранее в региональной ГАИ сообщили, что на месте происшествия работали оперативные сотрудники:
— Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.