Ричмонд
+11°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спи, наша девочка»: Под Ростовом простились с молодоженами, которые разбились на мотоцикле через полгода после свадьбы

В Волгодонске молодоженов, которые разбились на мотоцикле, похоронили вместе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в четверг, 12 марта, простились с 35-летним Сергеем и его 22-летней женой. Пара погибла 9 марта. Супруги катались на мотоцикле. В какой-то момент мужчина не выбрал безопасную скорость и зацепил колесом бордюр. В результате байк отбросило в кювет. В областном ГАИ сообщили, что молодые люди погибли на месте происшествия.

Врачам скорой помощи, которых вызвали проезжавшие мимо водители, осталось лишь констатировать смерть водителя и пассажирки. Как рассказали друзья, супруги друг друга очень любили. Они встречались два года, совсем недавно поженились — около полугода назад.

— Вместе они были счастливы. Как же жалко ребят. Ужасное горе, — поделился один из них.

Родные решили похоронить влюбленных вместе.

— Очень много народу пришло проститься с ребятами, — рассказал один из присутствующих на прощании.

— Это моя племянница. Горе. Спи, наша девочка. Царствие тебе небесное, — написала тетя погибшей.

Напомним, ранее в региональной ГАИ сообщили, что на месте происшествия работали оперативные сотрудники:

— Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.