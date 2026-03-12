Из Уфы запустят прямые рейсы в Сухум и Минск в 2026 году

В этом году из Уфы могут запустить прямые авиарейсы в Минск и Сухум. Об этом сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова.
По ее словам, в высокий сезон туристы смогут улететь в эти направления. Рейсы в Минск планируют возобновить ориентировочно к концу мая. Сейчас ведутся переговоры, чтобы в будущем летать в столицу Беларуси круглый год с двумя частотами в неделю.
Также прорабатывается возможность полетов в Сухум в пиковый туристический сезон.
