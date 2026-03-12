ВСУ нанесли удар по медицинскому учреждению в ДНР

«В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», — заявили в ведомстве.
По данным ведомства, 10 марта около 03:40 мск киевский режим нанес удар с применением четырех БПЛА самолетного типа по стационарному медицинскому учреждению в ДНР.
