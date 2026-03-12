Ричмонд
ВСУ нанесли удар по медицинскому учреждению в ДНР

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. При ударе ВСУ по медицинскому учреждению в ДНР погибли восемь медиков, сообщило Минобороны.

«В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, 10 марта около 03:40 мск киевский режим нанес удар с применением четырех БПЛА самолетного типа по стационарному медицинскому учреждению в ДНР.

