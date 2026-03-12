Солдат-срочник погиб в Атырауской области

«Во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием», — говорится в сообщении.