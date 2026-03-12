Ричмонд
Солдат-срочник погиб в Атырауской области

Глава Минобороны поручил направить на место происшествия специальную комиссию.

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Солдат срочник скончался из-за огнестрельного ранения в Атырауской области, сообщили в Минобороны.

«Во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение. По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием», — говорится в сообщении.

Раненого солдата немедленно госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь, констатировали в ведомстве.

«Командование Вооруженных Сил Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — отмечается в сообщении.

Военно-следственное управление МВД возбудило уголовное дело по факту трагедии.

«Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего», — указывается в сообщении.

Глава Минобороны поручил направить на место происшествия специальную комиссию под руководством вице-министра для проведения всесторонней и объективной проверки.