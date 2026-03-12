Пять лет колонии назначил суд воронежцу за избиение трубой посетителей кафе

В Воронеже состоялся суд над 33-летним местным жителем, которого признали виновным в жестоком избиении посетителей кафе металлической трубой. Как установило следствие, в июле прошлого года после принятия спиртного подсудимый затеял драку в заведении на улице Планетной. Он ударил одного оппонента трубой по голове, а второго — несколько раз ударил по телу. В результате одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью, а второму — легкий.