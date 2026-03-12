Восемь медиков погибли при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР

Восемь медицинских работников погибли в результате преднамеренного удара Вооруженных сил Украины по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики. Еще десять человек, включая девять врачей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, 10 марта около 03:40 по московскому времени украинские формирования атаковали больницу с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
На момент удара в здании находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь и всесторонняя поддержка.