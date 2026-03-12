Восемь медиков погибли при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР

Восемь медицинских работников погибли в результате преднамеренного удара Вооруженных сил Украины по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики. Еще десять человек, включая девять врачей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.