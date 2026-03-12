Два человека пострадали при пожаре на американском авианосце Gerald Ford

«Причина возгорания не связана с боевыми действиями, пожар локализован. Двигательная установка корабля не пострадала, и авианосец остается полностью боеспособным», — написало командование в соцсети X (бывш. Twitter).
Отмечается, что в результате пожара двое военнослужащих получили травмы. Они находятся под медицинским наблюдением в стабильном состоянии. При этом причиной пожара, согласно сообщению, стало возгорание в помещении главной прачечной корабля.
Военно-морские силы Ирана 5 марта ударили по находящемуся в водах Оманского залива американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Отмечалось, что пораженное судно было вынуждено спешно перебазироваться более чем на 1 тыс. км от занимаемой им территории.