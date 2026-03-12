Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при пожаре на американском авианосце Gerald Ford

На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford произошел пожар, в результате два человека пострадали. Об этом 12 марта сообщили в Центральном командовании ВМС США.

Источник: Reuters

«Причина возгорания не связана с боевыми действиями, пожар локализован. Двигательная установка корабля не пострадала, и авианосец остается полностью боеспособным», — написало командование в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что в результате пожара двое военнослужащих получили травмы. Они находятся под медицинским наблюдением в стабильном состоянии. При этом причиной пожара, согласно сообщению, стало возгорание в помещении главной прачечной корабля.

Военно-морские силы Ирана 5 марта ударили по находящемуся в водах Оманского залива американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Отмечалось, что пораженное судно было вынуждено спешно перебазироваться более чем на 1 тыс. км от занимаемой им территории.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше