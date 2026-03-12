Экс-замглавы района Белов отдаст стране нажитые незаконно 10 млн рублей

Напомним, что в должности заместителя главы Новониколаевского района Белов работал на протяжении семи лет — с июля 2018-го по март 2025-го. Однако, как вскрылось при проверке прокуратуры, фактически и физически второй по рангу чиновник района на своем рабочем месте чаще отсутствовал, проживая на постоянной основе в Волгограде. Как потом установит суд, вся энергия Сергея Белова уходила на другую работу — платные юридические консультации населению.