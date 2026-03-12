В Башкирии предупредили о начале сезона клещей с апреля

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, что сезон активности клещей в республике начнется в первых числах апреля, как только установятся плюсовые температуры. Пик придется на май и июнь.
Ежегодно за медицинской помощью после укусов обращаются от 10 до 12 тысяч человек. В 2025 году зарегистрировано 14 случаев клещевого энцефалита и 24 — боррелиоза, а энцефалит выявили на десяти территориях.
Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость отмечена в Аскинском, Белорецком, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Сибае, Салавате и Стерлитамаке.
В ведомстве призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
