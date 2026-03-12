С люлькой в пивной магазин: В Ростове за смерть полугодовалого сына-близнеца мать получила 18 лет колонии

В Ростовской области осудили мать, которая принесла шестимесячных сыновей-близнецов в пивной магазин. В результате, один ребенок скончался, второго доставили в реанимацию. Приговор женщине озвучили в четверг, 12 марта, в Ростовском областном суде. Как сообщает прокуратура Донского региона, 36-летнюю жительницу Таганрога признали виновной в убийстве и покушении на убийство. — В ноябре 2024 года женщина в своей квартире избила шестимесячных сыновей. Один ребенок погиб на месте, жизнь второго спасли врачи, — прокомментировали в надзорном ведомстве.