С люлькой в пивной магазин: В Ростове за смерть полугодовалого сына-близнеца мать получила 18 лет колонии

В Ростовской области осудили мать, которая принесла шестимесячных сыновей-близнецов в пивной магазин. В результате, один ребенок скончался, второго доставили в реанимацию. Приговор женщине озвучили в четверг, 12 марта, в Ростовском областном суде. Как сообщает прокуратура Донского региона, 36-летнюю жительницу Таганрога признали виновной в убийстве и покушении на убийство. — В ноябре 2024 года женщина в своей квартире избила шестимесячных сыновей. Один ребенок погиб на месте, жизнь второго спасли врачи, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Трагедия вскрылась после того, как мать пришла с детьми в магазин, где торгуют спиртным. По словам продавщицы, женщина была сильно пьяна и говорила что-то несвязное, но смысл сводился к тому, что с детьми что-то не так.
Сотрудница магазина вызвала «скорую» и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть одного из близнецов, второго экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, благодаря этому малыш выжил.
В донском следкоме возбудили уголовное дело, ход расследования взял глава СК РФ Александр Бастрыкин и региональная прокуратура.
— Суд приговорил дончанку к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года, — уточнили в прокуратуре.
Однако приговор еще не вступил в законную силу. Это значит, что женщина еще может его обжаловать.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также:
«Ты что сделала с детьми?»: Что известно о гибели полугодовалого близнеца под Ростовом.