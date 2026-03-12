Ричмонд
В Москве арестовали украинца по обвинению в убийстве 33-летней давности

По решению суда арестован гражданин Украины, обвиняемый в убийстве и разбое, совершенных в 1993 году. Фигурант скрывался от правосудия более 30 лет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Украины Виталию Мешкову, обвиняемому в убийстве, совершенном более трех десятилетий назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Савеловский районный суд города Москвы 12 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении гражданина Украины Мешкова Виталия Евгеньевича», — цитирует агентство представительницу инстанции. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в августе 1993 года. Мешков совершил разбойное нападение на квартиру в Москве, в ходе которого убил хозяина жилища. Добычей нападавшего стал магнитофон, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.