В Москве арестовали украинца по обвинению в убийстве 33-летней давности

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину Украины Виталию Мешкову, обвиняемому в убийстве, совершенном более трех десятилетий назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Савеловский районный суд города Москвы 12 марта 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц в отношении гражданина Украины Мешкова Виталия Евгеньевича», — цитирует агентство представительницу инстанции. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно материалам следствия, преступление было совершено в августе 1993 года. Мешков совершил разбойное нападение на квартиру в Москве, в ходе которого убил хозяина жилища. Добычей нападавшего стал магнитофон, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.