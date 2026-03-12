В Москве арестовали украинца по обвинению в убийстве 33-летней давности

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в августе 1993 года. Мешков совершил разбойное нападение на квартиру в Москве, в ходе которого убил хозяина жилища. Добычей нападавшего стал магнитофон, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.