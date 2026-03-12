Дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, пострадал мужчина

Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.
По словам губернатора, сейчас мужчину везут в курскую областную клинику, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.
«Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Хинштейн.
Губернатор вновь подчеркнул, что обстановка в приграничных районах продолжает оставаться крайне опасной, и настоятельно рекомендовал местным жителям не терять бдительности.
А 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных.
