Дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения средней тяжести вследствие сброса боеприпаса с беспилотника на объект сельского хозяйства в Кореневском районе Курской области. О происшествии на молочной ферме проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.

По словам губернатора, сейчас мужчину везут в курскую областную клинику, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

«Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал Хинштейн.

Губернатор вновь подчеркнул, что обстановка в приграничных районах продолжает оставаться крайне опасной, и настоятельно рекомендовал местным жителям не терять бдительности.

А 10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. Жертвами атаки стали семь мирных жителей, ещё 42 человека получили ранения. Следственный комитет России официально возложил ответственность за удар на украинских военных.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

