Девочка с диабетом умерла после того, как родители решили лечить ее молитвами

В ходе разбирательства выяснилось, что за три года до гибели дочери медики больницы, где она проходила лечение, выступали категорически против возвращения девочки в семью. Специалисты считали, что родители-фанатики не смогут нормально за ней ухаживать. Однако по какой-то причине ответственные чиновники их не послушали.