Девочка с диабетом умерла после того, как родители решили лечить ее молитвами

В Австралии суд вынес приговор по делу о смерти девочки, страдавшей диабетом — родители предпочли лечить её молитвой вместо того, чтобы делать уколы инсулина.

В Австралии суд вынес приговор по делу о смерти девочки, страдавшей диабетом — родители предпочли лечить её молитвой вместо того, чтобы делать уколы инсулина. Трагедия произошла ещё в январе 2022 года, но детали вскрылись только сейчас, сообщает news.com.au.

Семья состояла в религиозной секте «Святые». Вместо того чтобы дать ребёнку жизненно необходимый инсулин, они неделю молились, не вызывая врачей. Девочка не выжила.

В ходе разбирательства выяснилось, что за три года до гибели дочери медики больницы, где она проходила лечение, выступали категорически против возвращения девочки в семью. Специалисты считали, что родители-фанатики не смогут нормально за ней ухаживать. Однако по какой-то причине ответственные чиновники их не послушали.

Все 14 участников культа, включая родителей, признаны виновными в смерти ребёнка.

